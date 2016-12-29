Подготовлен проект закона, запрещающего задерживать пьяных более чем на 48 часов

МВД РФ подготовило проект федерального закона, согласно которому запрещается задерживать лиц, находящихся в состоянии опьянения, на срок более 48 часов, а составление протокола об административном правонарушении и иные совершаемые в рамках производства действия должны быть отложены до его вытрезвления.

Как отмечается в законопроекте, срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, исчисляется с момента вытрезвления, но не может превышать 48 часов, пишет ТАСС. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ограничение свободы лица в состоянии опьянения на срок более 48 часов противоречит Конституции РФ.

17 ноября Конституционный суд РФ признал несоответствующей основному закону страны норму Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая позволяет задерживать граждан в состоянии опьянения больше чем на 48 часов. Поводом для рассмотрения дела стала жалоба жителя Москвы Евгения Сизикова, который был задержан в марте 2013 года в нетрезвом состоянии. Из-за оспариваемой нормы КоАП, которая предполагает отсчет административного задержания лица в алкогольном опьянении со времени его вытрезвления, срок пребывания Сизикова в отделении полиции превысил двое суток.

При этом другая норма КоАП разрешает задерживать правонарушителя, которому грозит административный арест, не более чем на 48 часов.