Во дворе дома на улице Чапаева у тольяттинки похитили рюкзак

Инцидент произошел ночью у дома на улице Чапаева, где на местную жительницу напал преступник. Применив физическую силу, он похитил у потерпевшей рюкзак, в котором находился фотоаппарат и деньги. О случившемся женщина сообщила в полицию.

Благодаря тому, что сообщение о преступлении поступило в полицию сразу после его совершения, сотрудники патрульно-постовой службы задержали предполагаемого злоумышленника по горячим следам, сообщили в областном Главке.

Задержанным оказался ранее не судимый молодой человек 1997 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам грабежг. Подозреваемый задержан. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к другим противоправным деяниям.