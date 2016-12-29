Николай Меркушкин хочет на 80% освободить от мусора Тольятти

27 декабря президент России Владимир Путин провел заседание Государственного совета, посвященное экологическому развитию России в интересах будущих поколений. Участие в его работе принял Губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Ключевой темой о бсуждения стало улучшение экологической ситуации в стране и ликвидация накопленного экологического вреда, сообщает пресс-служба правительства региона.

По ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений. В итоге ежегодный экономический ущерб доходит до 6% ВВП, а с учетом последствий для здоровья людей – и до 15% - привел статистику Президент и обозначил самые острые проблемы, которые требуют приоритетного решения. «Ключевой вопрос – достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почву, прежде всего за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий», - сказал Путин.

По словам Николая Меркушкина, выбросы в атмосферу – чрезвычайно важная проблема, актуальная и для Самарского региона. Один из путей ее решения – перевод транспорта на газомоторное топливо. «Мы в Самарской области эту работу активно ведем. Здесь мы один из регионов-лидеров . В частности, в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу мы будем закупать автобусы, которые работают на газу», - рассказал глава региона.

Еще одна важная задача – обезвреживание отходов производства и потребления. «Общее количество отходов составляет сейчас свыше 30 миллиардов тонн. Мусор выбрасывают где придется и как придется. И такие свалки занимают почти 48 тысяч гектаров», - заявил Путин.

Меркушкин сообщил, что в регионе предстоит провести большую работу по отлаживанию системы переработки мусора. «Президент говорил о том, что для улучшения экологической ситуации нужно использовать собственные ресурсы: запускать собственные мусороперерабатывающие заводы, разрабатывать собственные технологии обращения с отходами, - подчеркнул Губернатор. -По завершении Госсовета главам регионов будут даны поручения и начнется разработка профильных областных программ. Соответственно, эта проблема будет решаться».

В качестве примера участники Госсовета приводили опыт Швеции, которая перерабатывает больше мусора, чем производят ее жители. «Это по силам и Самарской области, - уверен Меркушкин. - К лету 2017 года мы можем выйти на проект, который позволит на 80% освободить от мусора Самару и Тольятти. Кроме того, мы ведем переговоры с рядом инвесторов, которые могут «закрыть» эту тему в отдельных сегментах экономики». Глава региона при этом уточнил, что большинство проектов по переработке мусора самоокупаемы, однако в отдельных случаях можно рассчитывать и на помощь государства. «Конечно, первые вливания в строительство крупных заводов могут быть направлены из бюджета. Это могут быть как прямые субсидии, так и предоставление льготных кредитных ресурсов», - пояснил Губернатор.