Главные события новогодней ночи в Тольятти

Наступает самая волшебная пора в году! Уже чувствуете приближение чудес? Рассказываем о главных событиях новогоднего праздника - где провести ночь с 31 декабря на 1 января, чтобы вас захлестнул вихрь фееричных эмоций.

В Автозаводском районе насладиться настоящей атмосферой зимнего праздника можно будет в «Фанни парке». Гостей ждет развлекательная программа, фаер-шоу, фестиваль бенгальских огней, новогодняя дискотека, зимняя горка и аттракционы. Подробности смотрите здесь.

На площади возле Дворца спорта «Волгарь» с 01:00 до 03:00 жителей города ждет зажигательное Хит-Поп-шоу «Отмечаем! Зажигаем!». Театрализованный сюрприз от персонажей «Холодильника» и «Морозилки». Интерактивы, конкурсы, новогодние музыкальные поздравления, дискотека.

В Центральном районе на Центральной площади с 01:00 до 03:00 - развлекательная программа «Новогодний хоровод». В программе: поздравление Деда Мороза и Снегурочки в компании с персонажами театра Ростовых кукол, выступление группы «Сеанс», солистов Игоря Алексеева и Юлии Плетнёвой, дискотека, конкурсы, веселый перепляс со сказочными персонажами: Бабой Ягой и Марфушечкой-душечкой.

Жителей Комсомольского района с 01:00 до 03:00 в Парке культуры и отдыха Комсомольского района ждет шоу–программа «В царстве новогодних чудес», с участием Деда Мороза, Снегурочки и других персонажей, а также конкурсы, викторины, хоровод вокруг ёлки и дискотека. Детали смотрите тут.

Всем, кто предпочитает веселиться в тепле, заведения города приготовили специальные шоу-программы и танцы до утра. Самую полную афишу Тольятти смотрите на сайте - www.afisha.tlt.ru.

Напоминаем, что в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 4 часов утра.