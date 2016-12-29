В Тольятти будет создан детский технопарк

Самарская область вошла в число субъектов РФ, которые получат субсидии из федерального бюджета на создание детских технопарков. Итоги конкурсного отбора, победителями которого признаны 17 регионов, были объявлены 27 декабря.

Детский технопарк «Кванториум – 63 регион» будет создан в Самарской области в 2017-2019 г.г. Соответствующее постановление уже подписано региональными властями, сообщает пресс-служба мэрии. Технопарк станет структурным подразделением Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества. Его отделения будут открыты сразу в двух городах – Самаре и Тольятти. Это даст возможность молодому поколению получать дополнительное образование по инженерно-техническому направлению с использованием инновационного оборудования и программного обеспечения.

В Тольятти «Кванториум» планируется разместить на территории технопарка «Жигулевская долина», для чего предусмотрена площадка в 1000 кв. метров. Обучение здесь будет проходить по пяти направлениям - «IT-Квантум», «Робоквантум», «Наноквантум», «Автоквантум» и «Промышленный дизайн». Данные сферы были выделены в связи с местными особенностями, в том числе с присвоением городу статуса ТОР. В детском технопарке Тольятти планируется трудоустроить 18 человек, фонд оплаты труда которых составит 435 тыс руб. в месяц.

Предполагается, что обучение в технопарке начнется в сентябре 2017 года. Особое внимание будет уделено практической части, для чего оснастят ряд лабораторий: робототехническа я, космическая, IT-лаборатория, лаборатория виртуальной реальности, промышленного дизайна, авиамодельная мастерская, лаборатория для исследования в области наноиндустрии, мастерская автомоделировани я, а также специализированный цех с оборудованием для прямого цифрового производства и прототипирования . За каждым образовательным направлением технопарка будут закреплены соответствующие кафедры ведущих вузов региона и отраслевые предприятия-парт неры.

В 2017 году на создание и функционирование «Кванториума-63 регион» потребуется более 160 млн рублей. Из них 93 млн руб. – средства федерального бюджета, 47 млн руб. – вклад региональной казны. Свыше 20 млн руб. власти намерены привлечь из внебюджетных источников. На первоначальном этапе 20% занятий будут проходить на платной основе, к 2019 году эта доля возрастет до 50%.

Благодаря детскому технопарку планируется не только пробудить интерес подрастающего поколения к освоению наукоемких отраслей и инженерных специальностей, но и создать региональных банк данных об одаренных детях.