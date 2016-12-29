АВТОВАЗ получил 26,1 млрд. рублей дохода от размещения дополнительных акций

АВТОВАЗ объявил об окончании размещения 2,904 млрд. акций путем открытой подписки. Общий доход от дополнительного выпуска составил более 26 млрд. рублей, сообщили на предприятии.

Акционеры АВТОВАЗа приобрели 1,654 млрд. акций за 14,890 млрд. рублей. Кроме этого, в течение основного этапа открытой подписки было приобретено 1,250 млрд. акций, что принесло в целом 11,251 млрд. рублей.

Таким образом, в результате открытой подписки на новые акции капитал АВТОВАЗа получил 26,141 млрд. рублей. После проведения открытой подписки основным акционером АВТОВАЗа остается компания Alliance Rostec Auto BV, владеющая 64,6% акций АВТОВАЗа.

Размещение новых акций путем открытой подписки является ключевым шагом, который обеспечивает возможность финансирования и реализации среднесрочного плана расширения рынка и выполнения финансовых обязательств АВТОВАЗа.

''Мы привлекли ожидаемую сумму капитала, и это хорошая новость для АВТОВАЗа. Сегодня при поддержке акционеров АВТОВАЗ прилагает максимальные усилия для скорейшего восстановления и строит планы получения операционной прибыли через два года'' - рассказал президент АВТОВАЗа Николя Мор.