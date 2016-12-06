В Шлюзовом открылся новый офис «Мои Документы»

МФЦ Тольятти завершает преобразование пунктов приема документов. В конце декабря начал свою работу первый офис в микрорайоне Шлюзовой по адресу: ул. Никонова, д. 22.

В офисе «Мои Документы» работают пять окон приема заявителей, а также зоны информирования и ожидания, где жители города могут получить все сведения об интересующих услугах и дождаться назначенного времени приема. Специалисты многофункциональ ного центра принимают посетителей по талонам электронной очереди. Это ускоряет процесс работы и помогает ориентироваться заявителям.

Новый пункт приема документов расположен в одном здании с почтовым отделением, поэтому жители города могут не только получить государственные и муниципальные услуги, но и оплатить штрафы ГИБДД и коммунальные платежи. Вход в здание оборудован пандусом для маломобильной группы населения.

Сотрудники офиса «Мои Документы» на ул. Никонова, д. 22 будут принимать заявителей в понедельник с 10.00 до 20.00, со вторника по пятницу с 08.00 до 18.00, в субботу с 09.00 до 14.00.

С перечнем услуг и другой полезной информацией можно ознакомиться на едином портале сети МФЦ по Самарской области mfc63.ru или по телефону единого контактного центра — 51-21-21.