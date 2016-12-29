В России названы главные события и герои года

Владимир Путин вновь стал политиком года в России, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Наиболее резонансным мировым событием для россиян стала война в Сирии, а главным событием года в России - выборы в Госдуму.

На протяжении 2016-го оценки работы президента и премьер-министра варьировались незначительно: деятельность Владимира Путина в январе одобряли 84%, в декабре - 86%, Дмитрия Медведева - 63% и 61% соответственно. Рейтинги двух первых лиц государства были стабильными, не испытывали серьезных взлетов и падений, рассказал на пресс-конференции гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

По данным опроса, в этом году заметно вырос авторитет Госдумы, пишет "Российская газета". В начале года работу депутатов одобряли 46% россиян, в сентябре рейтинг нижней палаты парламента упал до 40%, но уже после выборов стал расти и на конец года достиг рекордной для этого института отметки в 52%. По мнению Валерия Федорова, тренд на повышение "связан с обновлением состава Госдумы по итогам выборов и с нововведениями в ее работе, о которых люди уже знают".

Рейтинг оппозиции тоже вырос - с 31% в январе до 35% в декабре. Речь идет об оппозиции как институте, включая "правую" и "левую", системную и несистемную, пояснил гендиректор ВЦИОМ. Россияне считают, что оппозиция должна не давать власти окончательно забронзоветь, говорит Федоров

Среди общественных институтов самый высокий уровень поддержки - у российской армии. В течение нынешнего года ее рейтинг был 83-84%, а в декабре вырос до 87%, что может быть связано с освобождением Алеппо.

Политиком года в России остается Владимир Путин - его назвали 64% опрошенных. С большим отрывом от президента в первую пятерку вошли также глава МИД Сергей Лавров (18%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (8%), глава Минобороны Сергей Шойгу (8%) и Дмитрий Медведев (7%). Бенефициаром рейтинга социологи называют Жириновского (в минувшем году лишь 4% россиян считали его политиком года).

Главным мировым событием года российские граждане вновь, как и в 2015-м, назвали войну в Сирии. Ответы, так или иначе связанные с этим (операция ВКС в Сирии, освобождение Алеппо и Пальмиры и т.д.), выбрали 33% респондентов. На втором месте по значению (31%) для россиян стали выборы президента США и победа на них Дональда Трампа, на третьем - допинговый скандал и Олимпиада в Рио. В этом году именно внешняя политика была в фокусе внимания российских граждан, подчеркнул гендиректор ВЦИОМ, отметив, что с этим связан и высокий рейтинг Сергея Лаврова.

Событиями года в самой России граждане считают выборы в Госдуму, допинговый скандал, а также борьбу с коррупцией - прежде всего резонансные аресты чиновников и силовиков. Но в целом мировые события привлекали больше внимания граждан, чем события внутриполитической жизни. "По мнению россиян, в этом году в России значительных потрясений не произошло, и это, конечно, хорошо", - отмечает Федоров.

По данным опроса, большинство россиян (45%) провожают уходящий год с оптимизмом, пессимистично настроены 12%, еще 42% не испытывают ни подъема, ни негативных эмоций. В прошлом году оптимизм демонстрировали 41% респондентов. Таким образом, "2016-й россияне провожают с несколько более позитивным настроем, чем 2015-й", делает вывод ВЦИОМ. Социологи также спросили, какие чувства граждане испытывают в канун 2017 года. 50% опрошенных ответили, что чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, 25% - спокойствие и уверенность, 14% - грусть, 12% - усталость и опустошенность, 7% - волнение. Еще 5% граждан разочарованы, а 9% заявили, что не испытывают никаких особых чувств.