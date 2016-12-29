Владимир Путин подписал закон о детском отдыхе

Президент страны подписал закон об обеспечении права детей на отдых и оздоровление, а также об охране их жизни и здоровья.

В законе, который вступает в силу с 1 января 2017 года, предусматривается переходный период - до 1 января 2018 года - за это время все организации должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями закона. А с началом летних каникул, то есть с 1 июня 2017 года, требования должны выполнять организации, оказывающие услуги по отдыху, связанному с экстремальными видами спорта и приключенческому туризму, иной деятельностью, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья детей.

Разработкой закона депутаты и сенаторы озаботились сразу после трагедии этим летом в Карелии. Тогда на Сямозере утонули 14 детей отдыхавших в лагере, напоминает "Российская газета". Закон уточняет понятие "организации" отдыха детей и их оздоровления. В частности, таковыми считаются организации (независимо от форм собственности) летнего, сезонного или круглогодичного действия, стационарного или нестационарного (палаточного) типа с круглосуточным либо дневным пребыванием, основная деятельность которых направлена на услуги, связанные с отдыхом детей и их оздоровлением.

Закон конкретизирует полномочия федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по организации безопасного детского отдыха. В частности, в регионах появятся официальные реестры предприятий и компаний, занимающихся детским отдыхом и оздоровлением. Порядок формирования и ведения реестров устанавливается правительством РФ. На органы исполнительной власти регионов возложен контроль за соблюдением законодательства в области детского отдыха.

В законе устанавливается обязанность туроператоров, турагентов и организаций, осуществляющих экскурсионное обслуживание, соблюдать установленные нормы к туристским маршрутам, порядку их прохождения несовершеннолетними туристами. В каждом случае организации обязаны уведомлять уполномоченные органы государственной власти о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов детьми.