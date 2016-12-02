Тольяттинка выступит на Первенстве мира по лыжным гонкам в США

Первенство мира по лыжным гонкам пройдет в американском Солт-лейк-Сити с 29 января по 2 февраля 2017 года. Участие в нем примут юниоры – это юноши и девушки от 19 до 23 лет.

Отбор участников от нашей страны проходил на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Тюмени с 10 по 15 декабря. На старт вышли спортсмены в двух возрастных группах: 1994-1996 и 1997-1998 годов рождения. Среди них была и студентка университета сервиса Ольга Кучерук. Спортсмены состязались на дистанции 5 км свободным стилем, спринте классическом стилем. Кучерук стала серебряным призером гонок. Это обеспечило ей место на Первенстве мира, куда были отобраны всего 12 участников от России, сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.

Сейчас спортсмены находятся в Сочи, где проходят подготовку к Первенству, чтобы выступить и представить свою страну достойно!

Отметим, что спортивная карьера Ольги складывается достаточно успешно, она смогла не только войти в состав юниорской сборной России по лыжным гонкам, но и одержать несколько решающих побед. Например, в прошлом году она стала лидером в классическом спринте на престижных европейских соревнованиях, где завоевала золотую и серебряную медали.