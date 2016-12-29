Фото: www.zags63.ru

Мэрия: График работы отделов ЗАГС в праздники

С 1 по 8 января заявления на регистрацию брака приниматься не будут, сообщают в областном управлении ЗАГС.

Государственная регистрация смерти, рождения будет осуществлятьсявТольятти в следующем порядке:

- 1, 7 и 8 января - выходные дни.

- 2 января с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00) - Отдел ЗАГС Комсомольского района.

- 4 января с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00) - Отдел ЗАГС Автозаводского района.

- 6 января с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) - Отдел ЗАГС Центрального района.

С 9 января регистрация актов гражданского состояния осуществляется в обычном режиме.
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 29.12.2016 15:32 [97] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus