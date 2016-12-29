Мэрия: График работы отделов ЗАГС в праздники

С 1 по 8 января заявления на регистрацию брака приниматься не будут, сообщают в областном управлении ЗАГС.

Государственная регистрация смерти, рождения будет осуществлятьсявТольятти в следующем порядке:

- 1, 7 и 8 января - выходные дни.

- 2 января с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00) - Отдел ЗАГС Комсомольского района.

- 4 января с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00) - Отдел ЗАГС Автозаводского района.

- 6 января с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) - Отдел ЗАГС Центрального района.

С 9 января регистрация актов гражданского состояния осуществляется в обычном режиме.