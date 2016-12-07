В Управлении физкультуры Тольятти подвели итоги Олимпийского года

В Управление физкультуры и спорта мэрии, в гости к спортивным чиновникам пожаловали их главные подопечные – тольяттинские спортсмены и тренеры. Приглашение на встречу получили спортсмены, которые в уходящем году добились значительных успехов на российской и международной арене.

Главные триумфаторы 2016 года – олимпийские чемпионки Рио, гандболистки «Лады» не смогли приехать в Управление, предновогодняя суета и тренировочный процесс в гандбольной команде – график очень «плотный». Но девушки, конечно, уже получили и продолжают получать заслуженные поздравления за свою красивую и долгожданную победу. И на вчерашней встрече, конечно, вновь вспоминали Рио. Тольяттинский гандбол представили тренер Леонид Левченко и игрок тольяттинской команды юношей 2001 года рождения Данила Князев, которые в этом году выиграли первенство России. Эта победа – отличный знак, наш мужской гандбол явно находится на подъеме, заключили в Управлении физкультуры и спорта мэрии.

Но не одним гандболом в 2016 года может гордиться КСДЮСШОР «Олимп», здесь, по словам директора школы Андрея Степанова, отлично отработали все четыре направления: и гимнастика, и плавание и прыжки в воду. Школу плавания, спортсмены которой выиграли огромное количество медалей, представили тренер Людмила Сафонова и мастер спорта России, победитель первенства России, рекордсменка России в эстафете Виктория Созонова.

Приехали в Управление тренер – преподаватель по спортивной гимнастике Олег Ярыгин и его воспитанник, член сборной команды России, победитель и призер первенства Европы Андрей Маколов. Гимнасты рассказали, что у Андрея впереди непростой год, ему предстоит совершить переход из юниоров во «взрослые» спортсмены, для чего придется очень много работать над своими программами.

Школу прыжков на батуте представляли директор СДЮСШОР 7 Александр Безуглый, тренер Ольга Элекина и член юношеского состава сборной России по прыжкам на батуте Элина Степанова – победительница Первенства России, призер первенства Европы в Испании. Кстати, Элина – не единственная чемпионка России 2016 года из Тольятти.

Спортивные единоборства представляла СДЮСШОР 5 «Спортивная борьба» и ее директор Валерий Капралов, тренер Александр Скопинцев и кмс по греко-римской борьбе Олег Клинов, в этом году также выигравший первенство России ОГФС «Юность России» и всероссийские соревнования.

Теннисная школы Тольятти, самой яркой «звездой» которой в последние годы остается Дарья Касаткина, рассказала о еще одном из своих талантливых воспитанников. Тренер-преподаватель Дамир Нургалеев на этот раз представлял СДЮСШОР «Теннис» вместе с членом сборной команды России (юноши до 17 лет) Павлом Вербиным. В этом году Павел стал призером личного первенства России среди юношей до 17 лет, а также не без успеха попробовал свои силы на международных юниорских турнирах.

Поздравить спортсменов с наступающими праздниками приехал депутат Думы городского округа Тольятти Михаил Носорев. Михаил Николаевич отметил высокие результаты, показанные спортсменами в уходящем году, а также познакомил собравшихся с перспективами развития сферы физкультуры и спорта в городском округе, строительства новых спортивных объектов, работой клубов по месту жительства и т.д.

В заключении встречи руководитель УФиС Александр Герунов еще раз поздравил гостей с Наступающим новым 2017 годом, пожелал всем новых спортивных побед, крепкого здоровья, удачи и благополучия!