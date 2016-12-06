Минфин: Рубль в 2017 году будет стабильным, но бензин подорожает

Рубль в 2017 году будет стабильным, а доходы населения вырастут на 1,5%, заявил в интервью "Россия 24" министр финансов Антон Силуанов.

«Все будет зависеть от динамики изменения ставок ФРС США, но серьезных колебаний нашей валюты мы не ожидаем»,— заявил Антон Силуанов. - «Есть прогнозы, что пару раз будет приниматься решение о повышении этой ставки, но я не вижу каких-то серьезных последствий для курса рубля».

Также Силуанов допустил увеличение цен на бензин и дизельное топливо не только из-за роста акцизов, сообщает "ФедералПресс".

«В следующем году мы повышаем акцизы. Также мы видим, что сейчас идет тренд на повышение цен на нефть. Оптовые цены на бензин считаются, исходя из мировой цены с учетом издержек на доставку нефти и нефтепродуктов на внешние рынки и, соответственно, акцизной политики. Поэтому мы считаем, что возможно некоторое увеличение цен»,— объяснил министр.

В 2017 г. реальные доходы населения будут расти быстрее инфляции. «Мы увидим рост доходов населения на 1,5%», - сказал Силуянов и добавил, что уверен в снижении инфляции до 4%. «Это достижимая цель, надо проводить жесткую ДКП, много зависит от урожая, дефицита бюджета. Будем все делать, чтобы снизить инфляцию. При снижении инфляции цены будут стабильными, снижаются ставки по кредитам, восстановится рост экономики, доходы населения», - отметил глава Минфина.