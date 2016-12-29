Инвестиции в будущее

Знаете ли Вы, что существуют способы дохода, позволяющие дополнительно экономить на расходах? Среди клиентов Сбербанка растёт популярность индивидуальных инвестиционных счетов — одного из способов пассивного дохода, который позволяет и экономить на налоговых выплатах.

Индивидуальный инвестиционный счет — разновидность брокерского обслуживания для физических лиц. Услуги брокера дают возможность получать доходы от вложений в облигации, акции, использовать «эффект плеча» — зарабатывать не только на росте цен, но и падении, защититься и от колебаний курсов валют. Клиент банка может выбрать один из двух видов брокерского обслуживания: с налоговым вычетом на сумму взноса, либо с освобождением от уплаты подоходного налога со всей прибыли. Налоговая база определяется за весь период в момент закрытия счета, а тип вычета можно выбрать в течение срока действия. Благодаря индивидуальным инвестиционным счетам можно получить до 52 000 рублей в виде возврата налогов. Максимальная сумма взноса не более 400 тысяч рублей в течение года.

По данным пресс службы банка, в четвертом квартале 2016 количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов в Поволжье выросло на 22%, что объясняется возможностью получить налоговый вычет на взнос уже в первой половине 2017 года. Всего брокерскими услугами пользуется более 30 тысяч клиентов Поволжского банка, более чем 6,5 тысяч клиентов уже открыли индивидуальные инвестиционные счета.

Ознакомиться с полными условиями брокерского обслуживания и открыть счет можно в офисах Сбербанка или на сайтеsberbank.ru в разделе «Брокерские услуги».

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.