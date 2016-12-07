Внимание! Зимние каникулы!

Только в Тольятти в этом году в дорожно-транспортные происшествия попали 129 детей, еще 1 погиб…

Многих происшествий можно было избежать, и нужно для этого совсем немного: нужно добиться у своего ребенка прочных навыков соблюдения правил дорожного движения. Учите его всем правилам ненавязчиво, в виде игры, используя для этого время, проведенное с ребенком на улице.

В ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти напоминают - у детей начались каникулы, почти все свободное время они будут проводить на улице. Большинство ребят чаще будут ходить в кинотеатры, к друзьям. Не сочтите для себя обременительным, пройдите вместе со своим ребенком по его маршрутам, покажите ему самый безопасный путь. В пути обращайте их внимание на все, что может случиться, напоминайте правила безопасного перехода, подскажите, как вести себя на остановках общественного транспорта, напомните, что заходить в автобус и троллейбус надо не торопясь, внимательно смотря под ноги. Приучите ребенка быть внимательным и осторожным. Даже если ребенок смотрит на машину, это вовсе не значит, что он ее видит – таковы психологические особенности детей данного возраста - увлеченный своими мыслями и переживаниями он часто просто не замечает приближающийся автомобиль. Обязательно обговорите с ребенком, как он будет действовать в тех или иных обстоятельствах!

Бесспорно, все родители заботятся о здоровье своего малыша, следят, тепло ли он одет, большинство ежедневно спрашивают о полученных оценках в школе. А все ли приучили своих детей правильно вести себя на дороге? Почему-то считается, что ребенок должен получить хорошие знания по иностранному языку, алгебре, физике, и не все понимают, что в случае плохих знаний по сохранению жизни и здоровья на дороге, никакие другие умения и навыки могут уже не пригодиться…

И, главное, никогда в присутствии ребенка сами не нарушайте правила дорожного движения! Не забывайте, что глаза вашего ребенка смотрят на вас, он всегда повторит все ваши движения, все ваши ошибки! Если вы будете серьезно относиться к соблюдению Правил, поверьте, что и ваш ребенок будет поступать так же! Если родители считают возможным нарушать правила поведения на дороге, то дети будут вести себя также. Дорога ошибок не прощает, но вот цена таким ошибкам может стать очень высокой…