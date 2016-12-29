Тольяттинцев приглашают на праздничную программу на льду «#TLTбезДТП»

Госавтоинспекция г.Тольятти проводит профилактическую акцию по безопасности дорожного движения «#TLTбезДТП». Целью мероприятия является обращение внимания общества к проблемам безопасности на дорогах, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и использование световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. 

5 января 2017 г. на самом большом ледовом катке города Тольятти СТК им. А. Степанова «Строитель» состоится праздничная программа с участием спортивных и творческих коллективов города, сообщает ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

В течение всего мероприятия будет работать фотозона, где можно будет фотографироваться с хэштегом на фоне бренд-вола, новогодней елки и с ростовыми куклами. Всем участникам будет подготовлен подарок в виде световозвращаюшей наклейки с хэштегом, которую можно разместить на чехле телефона.

Во время проведения программы на льду в кафетерии «Тема» будет организован мастер-класс по оформлению ДТП согласно п.2.6.1 ПДД РФ без участия сотрудников ГИБДД, с применением европротокола. Мастер-класс будут проводить представители ГИБДД и страховой компании.

Желающие смогут принять участие в массовом катании на льду, а так же в съемке Mannequin Challenge и фотосъемке квадрокоптером хэштега #TLTбезДТП.

Вход бесплатный.
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  3. 29.12.2016 16:35 [113] (0)
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