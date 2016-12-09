Поздравление председателя Думы г.о.Тольятти с Новым годом и Рождеством

Дорогие тольяттинцы!

От имени Думы г.о.Тольятти сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Эти любимые праздники с нетерпением ждут все, ведь они дарят нам надежду на лучшее будущее, на исполнение заветных желаний. Немного помечтать в новогоднюю ночь надо непременно, но кроме удачи и везения для воплощения планов требуется приложить упорство и трудолюбие. Только тогда благополучной будет и ваша жизнь, и жизнь Тольятти, региона, страны. Еще важно идти к намеченной цели вместе с единомышленниками. А новогодние торжества как раз и объединяют нас тем, что празднуются в кругу самых дорогих людей, наших родных и близких.

От всей души желаю вам отметить Новый год и Рождество весело и ярко, загадать то, что непременно сбудется! Пусть в ваших семьях царит мир и согласие, а дом будет полной чашей! Крепкого здоровья, веры в себя, успехов в добрых начинаниях и много-много счастья вам в предстоящем 2017 году!

Председатель Думы городского округа Тольятти Д.Б.Микель