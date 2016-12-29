Минздрав рассказал, с какими видами рака борется новый препарат

Новый отечественный препарат показывает эффективность при меланоме, раке легкого, почки, мочевого пузыря, головы и шеи, сообщил в четверг директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай со ссылкой разработчиков лекарства.

"Кардинальное отличие данного класса препаратов состоит в том, что, в отличие от химиотерапевтических средств, они не перестают действовать после прекращения приема лекарства", — цитирует Салагай слова президента компании BIOCAD Дмитрия Морозова.

Препарат запускает иммунную реакцию, позволяющую бороться с опухолью, что дает шанс при терапии пациентам даже с самыми тяжелыми формами рака, пишут РИА Новости.

Напомним, ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что вещество, которое пока носит "рабочее" название PD-1, проходит вторую стадию клинических испытаний. В продаже лекарство может появиться через год-полтора.