Минздрав рассказал, с какими видами рака борется новый препарат

Новый отечественный препарат показывает эффективность при меланоме, раке легкого, почки, мочевого пузыря, головы и шеи, сообщил в четверг директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай со ссылкой разработчиков лекарства.

"Кардинальное отличие данного класса препаратов состоит в том, что, в отличие от химиотерапевтических средств, они не перестают действовать после прекращения приема лекарства", — цитирует Салагай слова президента компании BIOCAD Дмитрия Морозова. 

Препарат запускает иммунную реакцию, позволяющую бороться с опухолью, что дает шанс при терапии пациентам даже с самыми тяжелыми формами рака, пишут РИА Новости.

Напомним, ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что вещество, которое пока носит "рабочее" название PD-1, проходит вторую стадию клинических испытаний. В продаже лекарство может появиться через год-полтора.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 29.12.2016 17:03 [115] (0)
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