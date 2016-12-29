В Тольятти нетрезвый водитель стал фигурантом уголовного дела

Вечером 24 декабря на улице Громовой в Комсомольском районе инспекторы ДПС остановили автомашину «Chevrolet Lanos», водитель которой нарушил Правила дорожного движения. Во время составления протокола полицейские заметили, что от 39-летнего автомобилиста исходит резкий запах алкоголя, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Результаты экспертизы показали, что мужчина действительно сел за руль, находясь в нетрезвом состоянии.

Кроме того, сотрудники органов внутренних дел установили, что всего два месяца назад по постановлению мирового судьи автомобилист уже был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования, подвергнут штрафу и на полтора года лишен права управления транспортными средствами.

В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В скором времени собранные полицейскими материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает облГлавк.