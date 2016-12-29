В России утвержден список жизненно важных лекарств на 2017 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о перечне жизненно важных лекарственных препаратов на 2017 год.

"Я подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на следующий 2017 год. Это такой толстый документ. Правительство ежегодно утверждает такой перечень. Он направлен на то, чтобы контролировать цены на препараты из этого списка", — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами. 

Как сообщают РИА Новости, глава правительства также отметил, что новый перечень поможет избежать спекуляции на фармрынке и отметил, что данные лекарства должны быть доступными для граждан.

По словам Медведева, перечень формируется открыто, при участии профессионального сообщества и экспертов.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 29.12.2016 17:59 [12] (0)
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