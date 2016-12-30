Тольяттинские полицейские изъяли у местного жителя наркотик

Утром 27 декабря во время патрулирования Центрального района инспекторы ДПС заметили подозрительного молодого человека, двигавшегося по улице Карбышева. При виде служебного автомобиля пешеход заметно занервничал и резко свернул во дворы. Стражи правопорядка приняли решение проследовать за ним. Сотрудники органов внутренних дел задержали молодого человека и в присутствии понятых провели его личный досмотр.

В заднем кармане брюк 24-летнего местного жителя находился пакет с зеленым веществом растительного происхождения. Находка была изъята и направлена на экспертизу, а подозреваемый доставлен в отдел полиции №24 Управления МВД России по г. Тольятти для дальнейшего разбирательства. Проведенное экспертами-криминалистами исследование показало, что в пакете находилась марихуана массой 19,688 грамма, сообщает облГлавк.

Полицейские установили, что предполагаемый злоумышленник официально нигде не трудоустроен и в прошлом уже имел проблемы с законом. Накануне по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств», возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у задержанного запрещенное вещество, и для каких целей оно предназначалось. Ведется следствие.