Пожаловаться на водителей общественного транспорта можно на «горячей линии»

Все вопросы по работе пассажирского транспорта в Тольятти можно задать по телефону «горячей линии». Информацию или жалобу можно оставить на автоответчике, который работает круглосуточно: (8482) 54-46-60.

В дневное время с 8:00 до 17:00 по телефону (8482) 54-47-44 специалист департамента дорожного хозяйства и транспорта ответит на интересующие вопросы, оформит претензию и разъяснит схему движения интересующего транспортного маршрута, сообщает мэрия.

Уважаемые горожане! Если вы видите, что водитель транспортного средства грубит пассажирам, ведет себя неправомерно или нарушает правила ПДД, пожалуйста, проявите гражданскую ответственность и сообщите о нарушении по вышеуказанным телефонам.