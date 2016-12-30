Пожаловаться на водителей общественного транспорта можно на «горячей линии»

Все вопросы по работе пассажирского транспорта в Тольятти можно задать по телефону «горячей линии». Информацию или жалобу можно оставить на автоответчике, который работает круглосуточно: (8482) 54-46-60.

В дневное время с 8:00 до 17:00 по телефону (8482) 54-47-44 специалист департамента дорожного хозяйства и транспорта ответит на интересующие вопросы, оформит претензию и разъяснит схему движения интересующего транспортного маршрута, сообщает мэрия.

Уважаемые горожане! Если вы видите, что водитель транспортного средства грубит пассажирам, ведет себя неправомерно или нарушает правила ПДД, пожалуйста, проявите гражданскую ответственность и сообщите о нарушении по вышеуказанным телефонам.
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 30.12.2016 12:09 [32] (0)
  4. версия для печати
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus