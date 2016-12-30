Главные события Тольятти в 2016 году

Уходящий год для Тольятти выдался насыщенным как на культурные и спортивные достижения, так и на события, значимые для экономического развития. Наши гандболистки стали олимпийскими чемпионками, Тольятти получил статус ТОР, а на ремонт дорог была выделена самая крупная сумма за всю историю города. "Городские ведомости" вспомнили главные из них.

Тольятти — ТОР

28 сентября Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым было подписано постановление о присвоении Тольятти статуса Территории опережающего развития. Это стало возможным благодаря тому, что мэр Сергей Андреев успешно защитил в «Сколково» проект развития Тольятти. Проект представляет собой концепцию полной диверсификации экономики города. Программа развития включает в себя четыре основных направления: национальный инжиниринговый центр, создание университета 3.0, развитие городского пространства и инвестиционных площадок, малого и среднего предпринимательства.

ТОР для города — это уход от монозависимости, создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления. ТОР для инвесторов – низкие налоговые ставки в первые годы работы и всеобъемлющая поддержка властей.

Тольятти автомобильный

В сентябре Дмитрий Медведев подписал план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в Тольятти. На их реализацию запланировано 48,4 млрд рублей. С 2017 до 2022 года в городе планируется проведение множества культурно-массовых мероприятий, реконструкция городских дорог и набережной Автозаводского района, строительство двух школ, трех новых физкультурно-спортивных комплексов, центра спортивной гимнастики «Немов-центр» и двух поликлиник.

Тольятти дорожный

Впервые за всю новейшую историю Самарской области Тольятти приступил к ремонту дорог в беспрецедентно ранние сроки – 11 апреля. Это стало возможно благодаря оперативной работе мэрии, заблаговременно проведшей аукционы и заключившей контракты с подрядчиками еще 9 января 2016 года. Всего за прошедший год Тольятти получил на ремонт дорог 1,25 млрд рублей. По трем заключенным в 2016 году контрактам отремонтировано порядка 1 млн кв м дорожного полотна. Новое покрытие получили 25 магистралей.

Кроме того, в марте в город поступило 60 новых автобусов Volgabus. Стоимость транспорта с учетом лизинговых платежей составила 714,079 млн рублей.

Тольятти спортивный

В этом году на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро отправились сразу восемь тольяттинских спортсменов. В итоге четыре гандболистки нашей «Лады» стали олимпийскими чемпионками, завоевав золотые медали в составе сборной России.

Теннисистка Дарья Касаткина на Олимпиаде-2016 дошла до четвертьфинала в одиночном и парном разрядах. В рейтинге WTA Касаткина поднялась на 26 строчку, войдя тем самым в ТОП-30 теннисисток-профессионалов.

Отличились тольяттинцы и в других видах спорта. Батутист Андрей Юдин стал бронзовым призером чемпионата мира по прыжкам на батуте, спортсмен КСДЮСШОР «Олимп» Андрей Маколов в составе сборной России завоевал серебро в командном многоборье по итогам международного турнира по спортивной гимнастике в США. Среди пловцов лидируют Сергей Сухарев, который выиграл золото на Всероссийских соревнованиях среди инвалидов и побил мировой рекорд, а также мастер спорта международного класса Семен Макович, который стал чемпионом России в комплексном плавании на 200 метров.

Тольятти культурный

За этот год в городе появилось сразу шесть новых памятников. Так, 8 июля у Дворца бракосочетания Автозаводского района состоялось торжественное открытие скульптуры святым Петру и Февронии Муромским. Спустя неделю на площади перед зданием Управления МВД России по г. Тольятти горожанам представили барельеф первому начальнику городского УВД Борису Соколову.

Два новых памятника появилось и в сентябре: мемориальная доска имени Сергея Королева в школе №49 и монумент Почетному гражданину Тольятти Николаю Абрамову на Центральной площади. Именно он в течение 30 лет возглавлял «Синтезкаучук». В сентябре же возле театра «Колесо» состоялось открытие нового сквера. 4 декабря у входа в УСК «Олимп» состоялось торжественное открытие стелы с именами выдающихся спортсменов города. В завершении года, 21 декабря, в парке Победы сотрудники МЧС установили новый памятный знак. Весной рядом с ним появится аллея, посвященная пожарным-спасателям.