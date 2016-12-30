Более 150 сотрудников тольяттинской полиции выйдут в Новогоднюю ночь охранять порядок

В ночь с 31декабря на 1 января 2017 г. на территории Тольятти мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года пройдут на трех открытых площадках: площадка перед ДС «Волгарь» (Приморский бульвар, 37), Парк Культуры и отдыха Комсомольского района (ул. Л. Чайкиной, 36), Центральная площадь. Кроме того наряды полиции будут выставлены в традиционных местах массового гуляния: Парк Победы, Фанни-Парк, Парк Центрального района, площадь Денисова, ДК «ТоАЗ».

Всего в этот день в охране общественного порядка будет задействован более 150 сотрудник полиции, сообщает группа по СМИ У МВД России по г. Тольятти. Внимание полицейские уделят местам массовых гуляний, а также стратегически важным городским объектам.

Мероприятия, приуроченные к празднованию Рождества Христова, пройдут в ночь с 6 на 7 января 2017 года в 19 культовых учреждениях православной епархии. В охране общественного порядка будет задействовано 146 сотрудников полиции, в том числе сотрудники кинологической службы.