Полиция составила для россиян памятку по выбору спиртного

Сотрудники МВД подготовили для граждан памятку по выбору алкогольных напитков, документ опубликован на сайте ведомства.

Согласно памятке, гражданам не рекомендуется употреблять непищевые спиртосодержащие жидкости, аптечно-косметические средства и бытовую химию, а также контрафактный алкоголь. Признаками контрафакта могут являться следующие вещи: отсутствие информации о литраже на дне бутылок, низкое качество печати этикеток, наличие опечаток в маркировке крышек. Также добавляется, что легальный алкоголь не продается ночью, в интернете, в ларьках или с рук. Не продается он и в пластиковых канистрах.

На бутылках с легальным, сертифицированным алкоголем должны быть федеральные специальные или акцизные марки (ФСМ или AM). Продавец должен отдельно сканировать штрихкоды с ФСМ или AM.