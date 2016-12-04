Грубые женские ботинки - хит сезона-2017

Армейские или байкерские ботинки, стилизованные боты в готическом стиле – модные тренды, которые нам предложили на последних показах дизайнерских коллекций. Примечательно, что столь грубую и нарочито брутальную обувь модельеры комбинировали с изящными, подчеркнуто женственными нарядами. Игра контрастов прослеживается во многих глянцевых образах и, кстати, довольно успешно интегрируется в нашу повседневность.

Модные советы: как носить грубые ботинки

Брутальную обувь носим с женственными платьями и юбками – так и никак иначе. Хорошо в эту картинку впишутся трикотажные платья с грубой вязкой и ажурными деталями. Не забудьте об аксессуарах – объемных палантинах и модных шапках с помпонами, красивых вязаных варежках вместо скромных черных перчаток. Настроение создают детали и нюансы.

В качестве верхней одежды выбирайте элегантные пальто, объемные зефирные пуховики а-ля одеяло, шубы с рукавами в три четверти, с которыми хорошо смотрятся изящные замшевые перчатки по локоть. Все эти детали помогут создать женственный и ультрамодный образ. А вот курток и парок мужского кроя лучше избегать, если, конечно, хотите выглядеть строго по последней моде. В остальном преимущество грубой обуви в том, что она спокойно сочетается с любой одеждой, всегда смотрится стильно и эффектно.

Выбирая грубые женские ботинки на каблуке, обратите внимание на тимберленды. Это обувь на все времена – кожа качественной выделки, устойчивая колодка, небольшой грубоватый каблук, стильная шнуровка, оригинальные цветовые исполнения. В этом году актуальны тимбы, выполненные в пастельных оттенках. На фоне всеобщей любви к темной зимней обуви такое решение смотрится интересно и неизбито. Единственный минус такого решения – непрактичность светлых оттенков в слякотную осенне-зимнюю погоду.

Хорошая альтернатива тимбам – грубые зимние ботинки в солдатском или байкерском стиле. В этом случае настроение задает классика – черная или темно-коричневая кожа, толстая шипованая подошва. Если хочется чего-то необычного, выбирайте из модных в этом году оттенков – темно-вишневого, бордо, кофейного, изумрудного, ультрамаринового или цвета горького шоколада.

Многие бренды с удовольствием подхватили модный тренд и выпустили коллекции обуви в солдатском стиле. Позвольте себе в этом сезоне быть немного дерзкой и обзаведитесь такой обновкой – это круто и очень стильно.

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