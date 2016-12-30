В Тольятти прошло первенство по спортивной гимнастике «На призы Деда Мороза»

По давней, еще советской традиции в предновогодние дни в одном из лучших спортсооружений Самарской области - УСК «Олимп» было проведено Открытое первенство г. о. Тольятти по спортивной гимнастике «На призы Деда Мороза».

Участниками первенства стали воспитанники гимнастической школы имени Алексея Немова – отделения спортивной гимнастики КСДЮСШОР № 10 «Олимп». В личном первенстве приняло участие 135 юношей 1998 года рождения и младше, и 146 девушек 1999 года рождения и моложе, причем, медали разыгрывались как по программе массовых разрядов, так и по программам мастеров и кандидатов в мастера спорта. Настоящим украшением турнира стало соперничество в многоборье двух ведущих мастеров – Андрея Маколова и Михаила Худченко. С преимуществом всего в 0,4 балла победил Маколов, сообщает АСМ «СПОРТИКО».

Это был итоговый турнир уходящего года, на котором ребята демонстрировали то, чему научились в стенах гимнастической школы. Главными болельщиками юных спортсменов стали, конечно же, их родители. Особенно увлекательно было наблюдать за новичками – совсем еще крохами 2009-2010 годов рождения. И неважно, кто в итоге занял какое место. Главное, что в эти три дня на помосте правила балом ее величество «Гимнастика»!

- Впервые мы провели этот турнир в далеком 1975 году, когда наша школа въехала в новенький Дворец спорта «Волгарь», - поделился воспоминаниями заслуженный тренер страны, личный тренер четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова Евгений Николко. - Именно на таком турнире Лёша Немов выиграл свою первую в жизни медаль, если не ошибаюсь, в опорном прыжке, и после этого загорелся по-настоящему. А ведь собирался уже переходить из гимнастики в футбол.

Евгений Григорьевич Николко – старожил тольяттинской гимнастической школы, но в этот день, 28 декабря внимание и почести были адресованы другому патриарху нашей гимнастики – Павлу Васильевичу Денисову. Ему в этот день исполнилось 75 лет! Поздравить юбиляра на параде закрытия соревнований пришли советник президента Общественной Академии национальной безопасности Сергей Макаров и помощник депутата государственной думы Петр Макаров. По поручению президиума ОАНБ и ее президента, генерал-майора Александра Стефанова они вручили имениннику общественную награду - медаль «За укрепление государства российского» за большой вклад в российский спорт и воспитание подрастающего поколения. Такая же награда была вручена директору КСДЮСШОР № 10 «Олимп» Андрею Степанову, кстати, в декабре также отметившему юбилей – 50 лет. Оба этих специалиста внесли неоценимый вклад в развитие, соответственно, спортивной гимнастики и гандбола, укрепление престижа России на международной спортивной арене.

- Павел Денисов - очень добросовестный, на редкость справедливый, даже въедливый в хорошем смысле слова человек, - рассказал о своем лучшем друге Евгений Николко. – Он работает больше, чем молодые тренеры, после тренировок остается в зале и приводит в порядок гимнастическое оборудование.

В Тольятти Павел Васильевич трудится уже 45 лет, а в общей сложности более 55-ти лет отдает себя главному делу своей жизни – спортивной гимнастике. Менялись спортивные руководители, менялась ведомственная принадлежность школы гимнастики, вырастали одно за другим поколения гимнастов, но Павел Денисов был и остается одной из главных фигур тольяттинской гимнастической академии. Многим известен и еще один талант тренера-ветерана – умение писать меткие, хлесткие эпиграммы. В свое время они стали настоящим испытанием на стрессоустойчивость для многих вазовских спортивных начальников. Оттого и ходил Павел Денисов, по большей части, в диссидентах, но снискал уважение и любовь друзей и коллег.

В этот вечер почетные гости турнира, братья Макаровы преподнесли также памятные олимпийские знаки от депутата Госдумы, председателя правления Клуба героев Советского Союза и Российской Федерации Николая Антошкина. Они были переданы почетному гражданину г. Тольятти Евгению Николко, Павлу Денисову и тренеру высшей категории КСДЮСШОР «Олимп» Олегу Ярыгину. Коллективу школы были преподнесены памятные подарки: шахматы с автографом еще одного депутата госдумы, экс-обладателя шахматной короны Анатолия Карпова, книга председателя Союза национальных и неолимпийских видов спорта, почетного президента Всемирной федерации самбо Михаила Тихомирова с его автографом. Лучшим юным гимнастам передали брелки с олимпийской символикой. Всем участникам турнира достались новогодние шоколадные наборы от Деда Мороза, а точнее, от администрации и родительского комитета гимнастической школы имени Алексея Немова.