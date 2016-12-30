Начальник отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти Сергей Фокин поздравил тольяттинцев с Новым годом

Уважаемые автолюбители, пешеходы и все участники дорожного движения!

В канун Нового года, самого доброго и чудесного праздника, позвольте поздравить всех жителей нашего города. Пусть уходящий год станет годом сбывшихся надежд, годом успешного решения сложных задач, стоящих перед нами, а грядущий принесет новые планы и проекты, их полную реализацию и свершение самых больших желаний!

Чтобы не омрачить новогодние праздники дорожно-транспортными происшествиями, неукоснительно соблюдайте правила движения.

Не пренебрегайте осторожностью на трассах в новогодние праздники и всегда относитесь друг к другу с уважением.

Помните, что алкоголь несовместим с управлением транспортными средствами. Позаботьтесь не только о своей безопасности, но и о безопасности ваших близких и несовершеннолетних пассажиров. Хочется напомнить, что уважение к другим участникам дорожного движения – это уважение к себе!

Пусть благополучие и удача всегда будут вашими союзниками. Желаю счастливого пути и безопасных дорог!

С.А. Фокин

Начальник отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти

подполковник полиции