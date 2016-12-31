«Пусть Дед Мороз сделает дороги безопасными»

На стационарном посту ДПС ОГИБДД Ставропольского района полицейские совместно с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили участников дорожного движения с наступающим Новым годом.

Девизом мероприятия « Пусть Дед Мороз сделает дороги безопасными», которое состоялось 28 декабря, стало название номинации «письмо-обращение к водителю» конкурса творческих работ «Ёлка безопасности». В конкурсе, который в начале декабря был объявлен Госавтоинспекцией и Центральным управлением Министерства образования и науки Самарской области приняли участие детские сады и школы Ставропольского района.

Около 300 сочинений, размышлений, стихотворений на тему дорожной безопасности поступили от детей в ГИБДД. В своих письмах дети обращались к Деду Морозу с просьбой сделать дороги безопасными, а участников дорожного движения сознательными, размышляли на серьезные темы о будущем.

В предновогодний день с поста ДПС, вблизи села Зеленовка, от Деда Мороза и Снегурочки по всей России разлетелись трогательные пожелания ставропольских ребят, в которых они призывали к соблюдению Правил дорожного движения. В свою очередь сказочные гости приехали не с пустыми руками и вместе с полицейскими они поздравили участников дорожного движения с праздником и преподнесли для них подарки в виде световозвращающих браслетов.

Каждый из участников мероприятия, кому достались письма и подарки, был искренне рад увидеть в предновогодний день в рядах сотрудников ГИБДД самого главного символа Нового года - Деда Мороза, сообщает ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району.