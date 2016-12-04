Тольяттинка Валерия Чайковская вышла в финал первенства республики Татарстан

В Казанской академии тенниса сегодня, 30 декабря, пройдут полуфинальные поединки заключительного турнира 2016 года – открытого Первенства Татарстана для спортсменов до 13 лет. Участие в турнире принимают юные теннисисты из Тольятти, Казани, Уфы, Лениногорска, Альметьевска, Чебоксар, Елабуги, Самары, Москвы, Новочебоксарска, Саратова, Чистополя, Высокой Горы, Иваново, Липецка.

К сожалению, в 1/2 финала в одиночном разряде у юношей наши Максим Колобов и Александр Лопаткин проиграли и сегодня встретятся между собой за бронзовую медаль. А вот у девушек тольяттинка Валерия Чайковская вышла в финал, где сегодня сыграет против Милены Майоровой (Казань). Василиса Первова (Тольятти) и Ясмина Нигаметзяновой (Казань) разыграют третье место. Кстати, Валерия с партнершей из Самары Анастасией Сергиенко также вышли в финал и в парах.

В парном мужском разряде наш Мирон Кудрин с москвичом Арсением Потаповым сыграет в финале, а Максим Колобов с партнером – в матче за третье место.