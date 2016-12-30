ОЭЗ «Тольятти» работает в соответствии с международными стандартами качества

АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» успешно прошло первый надзорный аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). Проверка завершилась в декабре этого года, ее провела компания «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» – мировой лидер в области испытаний, инспекций и сертификации, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Тольятти».

Аудит подтвердил, что система менеджмента качества соответствует требованиям ISO 9001:2008 (http://oeztlt.ru/ru/news/566/), несоответствия выявлены не были.

Напомним, что надзорный аудит СМК – это ежегодная обязательная процедура для компаний, сертифицированных по стандартам ISO. Она проводится для подтверждения того, что организация работает в соответствии с установленными требованиями.

«Управляющая компания ОЭЗ постоянно стремиться повышать качество предоставляемых услуг для наших резидентов. И подтверждение международного сертификата ISO – это очередной шаг в работе над собой. Большинство наших потребителей – иностранные компании, для которых СМК не является формальностью. И мы стараемся подходить к этой работе серьезно, – отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Алексей Пахоменко. – Пройденный надзорный аудит говорит о том, что менее чем за год нам удалось четко выстроить работу всей системы и внедрить ее в нашу деятельность так, как того требует международный стандарт».

Отметим, что полученный сертификат ISO подтверждает надежность АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти», повышает уровень его инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности.