Тольяттинские врачи спасали детей, отравившихся суррогатным алкоголем

В четверг, 29 декабря, около 13:00, по предварительным данным, в одном из соцучреждений Тольятти понадобилась помощь 11-летней девочке, которая употребила некий суррогатный алкоголь, сообщает Волга Ньюс.

Для ребенка вызвали "скорую". Прибывшие врачи выездной бригады оказали малышке необходимую помощь, в том числе промыли ей желудок и увезли пострадавшую в лечебное учреждение.

В этот же день, около 10 часов вечера, по предварительным данным, в одном из подъездов по б-ру Космонавтов в Автозаводском районе люди обнаружили подростка в возрасте около 16 лет, который после употребления алкоголя потерял сознание и вызвали "скорую".

Оперативно прибывшие врачи городской службы "03" застали пострадавшего в состоянии комы и, принимая все меры, чтобы спасти его, увезли в лечебное учреждение.