В 2016 году объем освоенных инвестиций Управляющей компании ОЭЗ «Тольятти» выше, чем в прошлом году

Новый 2017 год уже на пороге, предварительные итоги работы Управляющей компании уже подведены, в том числе итоги по строительной деятельности.

Технический директор-главный инженер ОЭЗ Сергей Скрябин охарактеризовал итоги работы за год так: «В уходящем 2016 году объем освоенных инвестиций в 2 раза выше, чем в 2015 году. Был взят значительный темп строительства второй очереди и это - результат совместной слаженной работы Управляющей компании с подрядными организациями».

В этом году велось строительство объектов инфраструктуры второй очереди: кабельные эстакады, хозяйственно-бытовая канализация, ливневая канализация, технический водопровод. В настоящее время закончены все строительно-монтажные работы, проведены индивидуальные и комплексные испытания, подготовлены документы для получения заключений о соответствии построенных объектов нормам технических регламентов, СНиПов, проектной и нормативной документации. Получение разрешений на ввод в эксплуатацию по этим объектам запланировано на 1 половину 2017 года.

Практически полностью выполнены работы по системе электроснабжения 10 кВ, готовятся документы для получения Разрешения на эксплуатацию электроустановок в Ростехнадзоре. На территории 2 очереди уже размещаются новые резиденты и заканчивается строительство пожарного депо.