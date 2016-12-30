К последней минуте 2016 года добавят секунду

В ночь с 31 декабря на 1 января ко всемирному координированному времени (UTC) добавят одну дополнительную секунду, сообщает ТАСС.

"Для времени UTC действует следующая последовательность дат: 31 декабря 2016 года, 23.59.59, 31 декабря 2016 23.59.60, 1 января 2017 года 00.00.00", — говорится в сообщении Международной службы вращения Земли (IERS).

Согласно стандарту UTC, одни земные сутки, за которые Земля полностью оборачивается вокруг своей оси, длятся ровно 24 часа или 86 400 секунд, но в реальности период этого вращения сейчас равняется примерно 86 400,002 секунды. За год время UTC убегает вперед астрономического почти на целую секунду и для компенсации этой разницы периодически начисляют дополнительную или, как ее еще называют, високосную или координационную секунду.

Когда добавляют лишнюю секунду? Это происходит либо в ночь с 30 июня на 1 июля, либо в ночь с 31 декабря на 1 января. Впервые координационную секунду ввели в 1972 году, с тех пор ее начисляли 26 раз, последний — 30 июня 2015 года.

Такое изменение может быть опасно для техники. В 1997 году введение дополнительной секунды на сутки вывело из строя систему ГЛОНАСС, от 2012 года есть сообщения о нарушениях в работе интернет-сервисов Linkedin, Foursquare, Instagram и даже задержках более 400 авиарейсов в Австралии. В 2015 году координационная секунда опять сбила работу многих интернет-сервисов, а также мобильных устройств на Android (у пользователей стала неверно отражаться дата). В целом, начисления координационных секунды не должны приводить к серьезным глобальным сложностям.

Кроме того, отмечается, что длительность астрономических суток не просто больше 24 часов — из-за замедления вращения Земли она увеличивается (это связано с гравитационным взаимодействием нашей планеты с Солнцем и Луной, различными атмосферными процессами и другими факторами). Поэтому в XXII веке придется регулярного добавлять лишнюю секунду два раза в год, а в XXIII — уже почти каждый месяц.