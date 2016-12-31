Новогодний концертный фейерверк в Тольяттинской филармонии!

В дни новогодних и рождественских каникул Тольяттинская филармония представляет вниманию слушателей концертные программы на любой вкус.

5 января в 14.00 спешите успеть посмотреть и послушать музыкальное представление «Новогодние приключения игрушек» в исполнении артистов и Русского оркестра филармонии под управленим Василия Кормишина.

О чем представление? Рассказываем. «Новогодняя ночь. Дед Мороз и Снегурочка несут подарки детям, но тут налетела Метель и разбросала игрушки по лесу. Хитрая Лиса нашла игрушки и забрала их себе. Не хочет отдавать. Как же игрушки попадут на праздник?..» Артисты филармонии исполнят любимые новогодние песни: «Три белых коня», «Расскажи, Снегурочка», «Новогодние игрушки», «Колыбельная медведицы», «А снег идет», «Кабы не было зимы» и многие другие. Готовьтесь подпевать! Программа рекомендована детям от 6 лет, но будет доступна и более маленьким зрителям.

После представления - селфи с Дедом Морозом для всех желающих!

6 января впервые на сцене Тольяттинской филармонии – один из самых востребованных джаз-бэндов Москвы «Jazz Forever! Band» (вокал, клавиши, саксофон, труба, тромбон, гитара, барабаны, бас-гитара). Они знают о джазе все! «Jazz Forever! Band» представляет квинтэссенцию всеми любимых джазовых стандартов в оригинальных обработках. Звучание ансамбля впечатляет как искушенных экспериментаторов и приверженцев фьюжна, так и любителей традиционного джаза. Репертуар «Jazz Forever! Band» гармонично соединяет эвергрины с авторскими аранжировками популярных композиций – от джаза и блюза до фанка и диско.

В группе собраны лучшие московские джазовые музыканты оркестра Игоря Бутмана и Сергея Жилина «Фонограф», участники известных джазовых фестивалей «Усадьба-Джаз», «Триумф джаза», фестиваля в Монтрё.

Солистка группы Юлия Алимова — обладательница на редкость красивого тембра голоса, мягкого и бархатного. Яркая программа с элементами хореографии, звездный состав и страстная любовь к музыке – все это есть в «Jazz Forever! Band».

7 и 8 января Тольяттинская филармония приглашает на фестиваль органной музыки. Великая музыка И.С.Баха, А.Вивальди, Дж.Каччини, В.Моцарта будет исполнена на уникальном электронном органе «Хауптверк». Это электронный инструмент нового поколения, который не имитирует орган, а воспроизводит звучание труб реально существующих инструментов. Технические и музыкальные возможности единственного в России представителя этого класса продемонстрируют один из виднейших органистов нашей страны, народный артист Республики Башкортостан Владислав Муртазин (8 января). Вместе с ним выступит солистка Самарскеой государственной филармонии, обладательница прекрасного сопрано Оксана Антонова и Струнный квартет Тольяттинской филармонии. Кстати, в программе вечера 8 января прозвучит знаменитая Ария из «Бразильской Бахианы» № 5 Э. Вилла-Лобоса. И если вы еще не слышали этой музыки, откройте ее для себя, это невероятно возвышенно и проникновенно!

Рождественским вечером 7 января нас ожидает концерт-подарок, концерт-открытие! Мы услышим сочетание органа, армянского дудука и саксофона в исполнении трио «Бельканто» (Москва). Неожиданный состав этого трио вызывает удивление и восторг. Удивление — потому что такого за всю тысячелетнюю историю музыки не было никогда. Восторг — оттого, что есть удивительная возможность слышать волшебное созвучие легендарных инструментов.

Орган — почти ровесник европейской цивилизации, саксофон изобретен менее двухсот лет назад, дудук — старинный народный инструмент, лишь в XX веке вышедший на классическую концертную эстраду. Еще совсем недавно подобный ансамбль казался невозможным. Но благодаря встрече трех замечательных музыкантов свершилось чудо. В результате творческого содружества возникло нечто абсолютно новое, не имеющее аналогов ни в современном исполнительстве, ни во всей предшествующей истории.

Каждый из музыкантов трио — многоплановый и непредсказуемый. Органистка Анна Суслова — лауреат международных конкурсов и кандидат искусствоведения, дудукист Хосров Манукян — пианист, звукооператор и аранжировщик, саксофонист Михаил Трошин — мастер джазовой импровизации и великолепный классический музыкант. Они очень разные, но всех их объединил поиск нового. Каждому выступлению «Бельканто-трио» сопутствует огромный успех! В программе - произведения И.С.Баха, А.Вивальди, Ф.Шуберта, А.Пьяццоллы, Дж. Гершвина.

До встречи на концерте, восхитимся вместе!

Начало концертов 6,7, 8, января - в 18.00.

Заказ билетов по телефону 222-600 и на сайте www.filarman.ru.

Возрастное ограничение на все перечисленные концерты: 6+

P.S. График работы кассы филармонии в новогодние праздники:

31 декабря, 1, 2 января - касса не работает;

3 января - с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

4 января касса работает в обычном режиме.