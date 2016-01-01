В оргкомитет «Волга Квест» начала поступать финансовая помощь от частных лиц

Один из участников осенних соревнований по ездовому спорту, организованных при поддержке комитета «Волга Квест», личными сбережениями решил помочь проведению большой зимней гонки.

Несмотря на сложную и нестабильную финансовую ситуацию в стране, поклонники гонки, желая, чтобы она продолжалась из года в год, готовы не только к не простой волонтерской работе, но и подставить свое финансовое плечо организаторам.

На днях с комитетом гонки связалась Лариса, и сообщила, что они с мужем готовы перечислить деньги, в качестве личного вклада в проведение «Волга Квест 2017».

Вот как Лариса объяснила свое решение:

«Мой муж, Олег, - заядлый яхтсмен, участник многих регат. Наши друзья занимаются сетью ледовых катков, куда входят не только коммерческие площадки, но и дворовые коробки свободного доступа; сетью вело-прокатов и развитием вело-движения и туристических вело-походов; учреждением и продвижением творческих досуговых центров… словом, мы любим находиться в движении, видеть развитие, и с интересом поддерживаем проекты, которые выводят людей из виндоус-андроидн ого виртуального мира в мир реальный, интересный, наполненный действительными достижениями.

Ездовой спорт явление того же порядка, где собираются люди интересные и интересующиеся, творящие свой квест в реале. И, конечно, особый подарок ездового спорта - это общение с собаками, существами по-детски жизнерадостными, непосредственным и, наделенными коллективистским духом и неподдельной искренностью. За это, в особенности, я полюбила ездовой спорт. Мой муж, как настоящий друг, поддерживает меня в моих начинаниях и стараниях. Для меня многоэтапные, многодневные гонки - это, конечно, битва профессионалов, встреча людей достигших мастерства в своем деле, людей, на которых хочется походить, у которых хочется и надо учиться. В моем представлении, гонка Волга-Квест - явление уникальное в ряду подобных мероприятий хотя бы тем, что это чуть ли не самая южная, а может и сама южная из многокилометровы х гонок, если не по широте, то по климатическим условиям. Ее организаторы чудесные, теплые, настоящие, спасибо им за их огромный труд. Поддержать такое мероприятие дело удовольствия и надежды. Для меня, в частности, надежды на то, что может быть и я, однажды, смогу принять в ней участие».

Комитет «Волга Квест» выражает огромнейшую признательность Олегу и Ларисе, за так необходимую сейчас помощь.