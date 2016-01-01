LADA сохраняет выгоду при покупке автомобилей в 2017 году

ПАО ''АВТОВАЗ'' объявляет о продолжении участия в государственной программе по обновлению автопарка (утилизация и трейд-ин). Решении о продлении этой Программы на весь 2017 год было принято 30 декабря 2016 года Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Таким образом в течение всего 2017 года у покупателей LADA будет возможность получить дополнительную выгоду при покупке любой модели LADA в любом официальном дилерском центре марки. Для этого необходимо сдать свой старый автомобиль по программе утилизации или использовать схему trade-in для более новых автомобилей, сообщает пресс-центр предприятия.

ПАО ''АВТОВАЗ'' приветствует и высоко ценит внимание и меры поддержки, которые государство оказывает российской автомобильной промышленности. Компания уверена, что продление программы по обновлению автопарка окажет позитивное влияние на развитие российского рынка легковых автомобилей в 2017 году.