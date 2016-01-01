Тольяттинец стал фигурантом уголовного дела за попытку сбыта синтетического наркотика

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №23 Управления МВД России по г. Тольятти получили оперативную информацию о том, что местный житель может хранить у себя наркотическое средство. Полицейские задержали молодого человека 1991 года рождения около торгового центра, расположенного в Комсомольском районе города.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел обнаружили у задержанного семь свертков с неизвестным веществом. Согласно результатам проведенной экспертизы, изъятым является метилэфедрон массой около девяти с половиной грамм, что является крупным размером.

Как установили оперативники, ранее безработный житель Тольятти уже привлекался к уголовной ответственности за  разбой. По версии полицейских, подозреваемый пытался сбыть запрещенное вещество. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, предполагаемый злоумышленник находится под стражей. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у него наркотик. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 01.01.2017 14:02 [42] (0)
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