С 1 января изменились требования к автобусу для перевозки группы детей

Госавтоинспекция города Тольятти напоминает о требованиях законодательства к организованным перевозкам пассажиров. В настоящее время особое внимание следует уделить соблюдению Правил при организованной перевозке группы детей. Обстановка в нашем городе, говорит о том, что руководители учебных заведений, спортивных организаций, туристических агенств, граждане (родители детей), не в полном объеме владеют информацией о требованиях предъявляемых к организованной перевозке групп детей, а недобросовестные перевозчики не в полном объеме выполняют указанные Правила. Практика показывает, что несоблюдение указанных Правил может привести к трагическим последствиям - резонансное дорожно-транспор тное происшествие с участием автобуса на территории Ханты-Мансийског о автономного округа, произошедшее 4 декабря 2016 года, в котором погибли 10 детей и 24 пассажира (в том числе 16 детей получили ранения).

С 01.01.2017г. изменяются требования к автобусу – для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус с года выпуска которого прошло не более 10 лет.

- который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, могут быть допущены только водители, соответствующие следующим требованиям:

- имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года из последних 3 календарных лет;

- не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством либо административный арест, в течение последнего года;

- прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации;

- прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Правилами установлены дополнительные требования к порядку организации и осуществления организованной перевозки группы детей автобусами, а именно:

- если организованная перевозка группы детей осуществляется одним или двумя автобусами - в подразделение Госавтоинспекции подается (не позднее 2 дней до дня начала перевозки) уведомление об организованной перевозке группы детей;

- в случае если указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов - в Госавтоинспекцию подается заявка на сопровождение автомобилями подразделения Госавтоинспекции транспортных колонн.

В соответствии с Правилами, установлено, что при организованной перевозке группы детей автобусами запрещено допускать в автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки детей и назначенных сопровождающих, сообщает ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.