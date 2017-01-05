Госавтоинспекция обращает внимание граждан на удобство получения госуслуг через интернет-портал

Сотрудники Госавтоинспекции г.Тольятти напоминают гражданам и организациям о возможности получения государственных услуг, связанных с регистрацией автотранспортных средств, прицепов к ним, а также с выдачей и заменой водительских удостоверений.

Возможность получения в Госавтоинспекции государственных услуг через Интернет-портал www.gosuslugi.ru приобретает все большую популярность. После регистрации на данном сайте, гражданин в удобное для себя время может записаться на регистрацию транспортного средства, выдачу или обмен водительского удостоверения через «личный кабинет» пользователя.

Для получения государственной услуги в электронном виде, требуется предъявить минимальное количество документов. Большая часть сведений запрашивается через систему межведомственног о электронного взаимодействия. Причем все необходимые заявления будут подготовлены в электронном виде. Преимущество использования портала www.gosuslugi.ru заключается и в значительном сокращении времени пребывания гражданина в регистрационно-э кзаменационном подразделении ГИБДД.

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, зарегистрировавшись на Портале государственных услуг, могут воспользоваться преимуществами бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени, отметили в РЭО ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.