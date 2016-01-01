Полицейский Дед Мороз устроил для тольяттинских детей поход в театр

Тольяттинские полицейские совместно с общественниками устроили новогоднее представление для подшефных ребят. В рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» в молодежном драматическом театре прошло новогоднее представление для подшефных детей из детского дома №5.

В общей сложности театр посетили более 50 детей. Для ребят было подготовлено новогоднее представление с участием различных сказочных персонажей. Помимо этого, полицейские вручили детям сладкие подарки. Девчонки и мальчишки, в свою очередь, прочитали Деду Морозу новогодние стихотворения.

Представитель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Владимир Коренной отметил: «Для нас очень важно, чтобы ребята чувствовали нашу поддержку и внимание, а самое главное, чтобы они знали, что их детство защищают - и мы, взрослые, сделаем всё возможное для этого. Поэтому мы вместе с полицейскими и организуем такие мероприятия для самого дорого, что есть в нашей жизни - детей».

Счастливые и сияющие глаза мальчишек и девчонок - это самая лучшая награда для всех, кто подарил детям праздник, считают тольяттинские полицейские.