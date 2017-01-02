Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 1,86%.

Численность безработных граждан на 30.12.2016 г. составила 7996 человек, из которых 52,5 % приходится на женщин, 15,4 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 11,4 % - граждан предпенсионного возраста. 25,5 % - уволенные по сокращению штата. 6,6 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За неделю получили статус безработного 337 человек, трудоустроено 68 безработных граждан, направлено на досрочную пенсию – 6 человек Получили услуги по профессиональной ориентации 203 человека. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,86%, сообщает управление по оргработе и связям с общественностью мэрии.

На 30 декабря 45 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое). 30600 человек заняты неполную рабочую неделю, 10984 человека находится в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 3480 работниках, из которой 35,6 % - вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 2,4 человека на 1 свободное рабочее место.