Острые проблемы в сфере строительства обсудили на заседании Совета старейшин

Обширную повестку отработал на очередном заседании Консультационный совет при городском парламенте. Заслуженные горожане, объединенные в данном совещательном органе, высказались и по программе благоустройства 2017 года, и по подготовке к празднованию 280-летия Тольятти. Свои рекомендации старейшины сформулировали и по ряду других вопросов, сообщили в пресс-службе Думы.

Заседание вели сопредседатели Консультационного совета – председатель Думы г.о.Тольятти Дмитрий Микель и Николай Уткин. Острые проблемы в сфере строительства обсуждались в присутствии главного архитектора города Аркадия Шишкина. Планы по застройке знакового для Автозаводского района места объектом торгово-складского профиля вызвали искреннее возмущение собравшихся. Разумеется, любому инвестору город рад, но тольяттинцам небезразлично, какие объекты планируется возводить, особенно если территория воспринимается населением как центр района, место досуга. Поэтому старейшины предложили мэрии найти варианты решения проблемы с учетом того обстоятельства, что договор аренды на упомянутый земельный участок истекает в 2019 году, а разрешение на строительство не выдано.

«Для урегулирования этой ситуации требуется проявить политическую волю» - таким было мнение собравшихся. Тем более со стороны Думы г.о.Тольятти необходимые меры в рамках корректировки Правил землепользования и застройки принимаются. Речь, в частности, идет о смене зонирования упомянутого земельного участка в соответствии с решением участников публичных слушаний, прошедших в начале осени нынешнего года. Не лишним считают члены Консультационного совета и соответствующее Обращение в адрес правительства и губернатора

Самарской области Н.И. Меркушкина. А Надежда Хитун убеждена в том, что тольяттинцы должны быть более последовательными в отношении инвесторов, игнорирующих точку зрения горожан, - бойкотировать объекты, не пользоваться товарами и услугами таких предпринимателей. Необходимо задействовать все рычаги влияния для того, чтобы сохранить территорию южнее ДКиТ как место массового пребывания горожан.

Столь же твердыми были формулировки рекомендаций Совета старейшин и применительно к ситуации с застройкой 17А квартала. Этому кварталу проектировщики изначально уготовили участь «спального». Жители, которым при покупке квартир, была обещана комфортная среда, оказались перед перспективой учить детей, лечиться в других кварталах, а в свой - лишь возвращаться на ночлег. На эту несправедливость членам Консультационного совета пожаловался представитель инициативной группы от населения квартала. Выводы, озвученные в ходе заседания, сводятся к тому, что это, во-первых, системная ошибка, допущенная исполнительной властью, а во-вторых, это болезненная проблема 12 тысяч жителей квартала, которую необходимо решать в рамках доработки проекта планировки территории, а также внесения изменений в Правила землепользования и застройки.

Еще одним пунктом повестки Консультационного совета была реализация проекта Аллеи Славы. Старейшины выступают за то, чтобы здесь была увековечена память о руководителях города, Героях социалистического труда и других выдающихся тольяттинцах. По мнению собравшихся, история города часто не учитывается мэрией при принятии решений, связанных с развитием Тольятти.

Была затронута на Совете старейшин и тема реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия первого легкового автомобиля ВАЗ в Тольятти. Это большое благо для нашего города, но предстоит приложить усилия, чтобы объекты из плана были включены в федеральные и областные программы. Николай Уткин подчеркнул и необходимость на местном уровне тщательно подготовить проектную и разрешительную документацию – в этом залог финансирования из вышестоящий бюджетов.