 В Госавтоинспекции подведены итоги творческого конкурса «Елка безопасности»

Накануне Нового 2017 года в Госавтоинспекции Ставропольского района сотрудники полиции поздравляли призеров и участников Конкурса творческих работ по тематике Правил дорожного движения «Ёлка безопасности».

Госавтоинспекцией Ставропольского района и Центральным управлением министерства образования и науки Самарской области в преддверии новогодних праздников был объявлен конкурс творческих работ  «Ёлка безопасности». В конкурсе принимали участие воспитанники детских садов и школ не только Ставропольского района, но и города Тольятти.  Работы оценивались по трем номинациям: «Рождественский сувенир» - новогоднее елочное украшение по тематике Правил дорожного движения, «Возьмите в дорогу нашу доброту!» - конкурс рисунков, «Пусть Дед Мороз сделает дороги безопасными» - письмо- обращение к водителю, сообщает ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району.

Во время проведения конкурса в Госавтоинспекцию Ставропольского района поступило около двухсот рисунков, более сотни сочинений, стихотворений и писем-обращений к водителю, а елочными игрушками можно было украсить несколько больших  ёлок. Для награждения и поздравления победители конкурса были приглашены в Госавтоинспекцию, где им  были вручены дипломы, призы и сладкие подарки. Начальник ГИБДД О МВД России по Ставропольскому району подполковник полиции Игорь Козюков поздравил детей, родителей и педагогов с наступающим Новым годом и пожелал всем участникам дорожного движения здоровья, дальнейших творческих успехов и главное – безопасности в  дорожном движении.
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  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 02.01.2017 13:10 [112] (0)
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