Под Тольятти произошло ДТП с шестью пострадавшими (фото)

В первый день нового года на автодороге Тольятти-Димитровград произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали шесть человек, трое из которых несовершеннолетние пассажиры.

Как сообщает облГлавк, из собранных материалов следует, что житель Автограда 1981 года рождения, управляя ВАЗ-210740, двигаясь в направлении города Тольятти, не выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Hyundai», под управлением женщины 1978 года рождения. После удара автомобиль «Hyundai», продолжил движение и столкнулся с автомобилем «Renault», двигавшимся по встречной полосе дороги, под управлением женщины 1987 года рождения.

Водители транспортных средств с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Несовершеннолетние пассажиры автомобиля «Hyundai»: мальчик 2005 года рождения и 9-тилетняя девочка госпитализированы, девочка 2004 года рождения отправлена на амбулаторное лечение.

Дети в автомобиле перевозились в соответствии с правилами дорожного движения и были пристегнуты ремнями безопасности. Госавтоинспекция обращается ко всем родителям! Не забывайте перевозить своих детей правильно!