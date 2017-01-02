Под Тольятти произошло ДТП с шестью пострадавшими (фото)

В первый день нового года на автодороге Тольятти-Димитровград произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали шесть человек, трое из которых несовершеннолетние пассажиры.

Как сообщает облГлавк, из собранных материалов следует, что житель Автограда 1981 года рождения, управляя ВАЗ-210740, двигаясь в направлении города Тольятти, не  выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Hyundai», под управлением женщины 1978 года рождения. После удара  автомобиль «Hyundai», продолжил движение и столкнулся с автомобилем «Renault», двигавшимся по встречной полосе дороги, под управлением  женщины 1987 года рождения.

Водители транспортных средств с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Несовершеннолетние пассажиры  автомобиля «Hyundai»: мальчик 2005 года рождения и  9-тилетняя девочка госпитализированы, девочка 2004 года рождения отправлена на амбулаторное лечение.

Дети в автомобиле перевозились в соответствии с правилами дорожного движения и были пристегнуты ремнями безопасности. Госавтоинспекция обращается ко всем родителям! Не забывайте перевозить своих детей правильно!
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  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 02.01.2017 16:08 [205] (0)
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