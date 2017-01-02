Под Тольятти 11 пожарных тушили возгорание в частном доме

2 января в 5 час 37 мин по адресу: м.р. Ставропольский, п. Луначарский, ул. Специалистов, произошел пожар. Горел частный дом на площади 100 кв.м., сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

Пожар локализован в 06 час. 30 мин (мст), пожар ликвидирован в 07 час. 50 мин (мст). Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

Уважаемые жители Самарской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня! 

Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82. Единый телефон доверия Приволжского регионального центра МЧС России: 8 (831) 469-17-78.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 02.01.2017 18:07 [198] (0)
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