Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах в 2017 г. вырастут на 3,9%

Железнодорожные тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах в 2017 году будут проиндексированы на 3,9%. Соответствующий уровень индексации утвердило правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщает ТАСС.

При этом Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) откажется от индексации тарифов в нерегулируемом сегменте (купе, СВ и "люкс"), которые перейдут на систему динамического ценообразования. По данным компании, система охватит 95% маршрутов, на оставшихся 5% направлений рост тарифа с учетом различных акций и скидок составит 3,5%.

Государство устанавливает тарифы для ФПК на перевозку пассажиров в плацкарте и общих вагонах. Тарифы, как правило, индексируются ниже экономически обоснованного уровня, а недостающую часть компенсирует государство. Тарифы на СВ, купе и "люкс" ФПК устанавливает сама по согласованию с ФАС.

Динамическое ценообразование применяется в дерегулированном сегменте перевозок пассажиров в поездах дальнего следования (вагоны купе, СВ и "люкс", вагоны с местами для сидения скоростных поездов). Согласно этой системе, цена билета изменяется в зависимости от сезона, дней недели, спроса и количества проданных мест.

Перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах с 1 января 2016 года были проиндексированы на 4%. Стоимость проезда в купейных вагонах, вагонах СВ и класса "люкс" поездов формирования ФПК, курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 января 2016 года были проиндексированы на 5% к уровню 2015 года.