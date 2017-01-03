Новогодние каникулы в Тольятти: куда сходить с детьми

Дети очень любят зимние каникулы, а у родителей появляется очередная забота – как не дать заскучать своему чаду и развлечь его, чтобы у ребенка остались незабываемые впечатления. Праздничная неделя в Тольятти обещает быть очень насыщенной, заведения города предлагают самые разные программы для маленьких тольяттинцев.

Музей занимательных наук «Эйнштейн» на новогодних каникулах подготовил познавательные программы для самых маленьких, а также для юных физиков постарше: научная ёлка, экскурсии и тематические программы. Подробное расписание тут.

Множество мероприятий для детей пройдет в торговых и развлекательных центрах.

ТРК «Капитал» приглашает на выставку «Живые тропические бабочки», где опытные экскурсоводы приоткроют завесу в тайный и притягательный мир бабочек. Подробнее.

На протяжении всех каникул ТРК «Капитал» будет радовать маленьких гостей бесплатными ёлочными представлениями и спектаклями, расписание смотрите здесь.

Развлекательный центр «Мадагаскар парк» представляет специальные праздничные программы: квесты, мастер-классы, соревнования и турниры, и даже шоу дрессированных собак. Подробности.

ТРК «Русь на Волге» приглашает всех детей города на Новогодние ёлки.

Продолжается марафон детских новогодних представлений:

В театре кукол «Пилигрим» маленьких зрителей ожидает встреча с чудесной зимней сказкой — «Морозко». В основе сюжета спектакля – весьма поучительная история из жизни одной сказочной семьи: Деда, Мачехи, Паши (дочери Мачехи) и Даши (дочери Деда). Зрители этого спектакля также примут участие в новогоднем представлении «Птичий карнавал» с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей и будут водить хороводы вокруг красавицы Ёлки в фойе театра. Подробнее.

В театральной гостиной, для самых маленьких зрителей, будет показан премьерный спектакль «Подарок для Снегурочки». Это новогодняя сказка о Дедушке Морозе и необычном новогоднем подарке, который он приготовил для своей любимой внучки — Снегурочки. Узнать больше.

Драматический театр «Колесо» представляет спектакль «Старик Хоттабыч». Множество превращений, песни и танцы. Нестареющий сюжет о дружбе, искренности и честности для девчонок и мальчишек, а также их родителей. Расписание.

Тольяттинская филармония предлагает узнать, что происходит в новогодние дни, когда игрушки оживают. Вы готовы к волшебным превращениям и неожиданным поворотам? Тогда приходите на представление «Новогодние приключения игрушек». Подробности тут.

В период новогодних праздников втеатре «Дилижанс» тольяттинцев ждёт два спектакля: спектакль «Дюймовочка» по мотивам знаменитой истории Ганса Христиана Андерсена в оригинальной инсценировке Константина Федосеева и театральная фантазия «Щелкунчик» по знаменитой рождественской сказке Эрнста Гофмана

5 января Парковый комплекс истории техники им. Сахарова приглашает всех на «Рождественские маневры». В программе мероприятия: военно-историческая реконструкция зимнего боя Первой мировой войны зимы 1916-1917 гг.; народные гуляния с тематическими интерактивными площадками; концертная программа; богатырская полевая кухня; первый всенародный фестиваль "Русь богатырская". Узнать больше.

И какие же каникулы без зимних забав, уже с 1 января можно активно провести время с детьми на льду, сеансы массового катания на коньках.

Полная афиша детских мероприятий Тольятти.