В Тольятти трое парней напали на машину «скорой помощи»

31 декабря в 6.45  в дежурную часть ОП 22 У МВД России по г. Тольятти поступило сообщение о нападение на машину скорой помощи около дома №2 по улице Туполева.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что бригада скорой помощи возвращалась с вызова, когда прямо на проезжей части трое молодых людей попытались остановить машину «03», сигнализируя о том, что их другу срочно нужна медицинская помощь. После того как машина остановилась молодые люди стали вести себя неадекватно, выхватывать у медиков  приборы, медикаменты, при  этом снимая все это на телефон. Забрав из машины прибор для снятия кардиограммы, молодые люди скрылись во дворах близлежащих домов.

Прибывшие сотрудники полиции установили и задержали трех молодых людей 1994 и 1995 г.р. у одного при себе был обнаружен похищенный прибор.

Подозреваемые задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает группа по связям со СМИ городского Управления.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 03.01.2017 14:01 [142] (0)
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