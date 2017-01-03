В России начал действовать федеральный регистр людей с ВИЧ

Федеральный регистр ВИЧ-инфицированных пациентов, запускаемый с 1 января 2017 года в российских регионах, поможет в обеспечении пациентов лекарствами, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минздрава РФ Олега Салагая.

"Человек, у которого диагностирована ВИЧ-инфекция, сам заинтересован быть включенным в этот регистр, поскольку на основании него он будет получать лекарственные препараты", - сказал Салагай.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова пояснила, что создание регистра позволит оптимизировать распределение всех возможностей, диагностических и лечебных, а также стандартизировать статистику и выход на международные структуры с одними и теми же данными.

Адресные закупки лекарств

"Первая и самая главная задача - понять и иметь полную информацию, сколько у нас ВИЧ-инфицированных, на каких схемах лечения эти пациенты находятся, какова потребность в лекарственных препаратах", - сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

По официальным данным ведомства, всего в России зарегистрировано 824 тыс. случаев ВИЧ-инфекции. Сейчас охват терапией в среднем по стране - около 40%.

Ранее директор лекарственного обеспечения Минздрава РФ Елена Максимкина в разговоре с корреспондентом ТАСС отмечала, что с началом ведения регистра ВИЧ-инфицированных, а также с переходом на централизованные закупки препаратов для терапии вируса, появится возможность перейти к адресным закупкам - в зависимости от потребностей каждого внесенного в регистр пациента.

"У нас теперь нет заказа препарата в отрыве от пациента. Мы фактически по-иному заставили специалистов посмотреть на процедуру лечения. Сейчас мы получили заявки на конкретных пациентов, находящихся на конкретных схемах лечения, отдельно есть контингент "дети", "беременные", - сказала она.

Принудительное включение в регистр отклонено

При этом Салагай отметил, что "Минздрав не разделяет идею того, что нужно всех не добровольно включать в регистр". Ранее Минюст также дал отрицательную оценку законопроекту об обязательной регистрации пациентов с ВИЧ и ответственности за непостановку на учет.